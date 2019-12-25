Эрмитаж возглавил рейтинг самых упоминаемых российских музеев в мае

В десятку также попали Русский музей, музей-заповедник "Петергоф" и Исаакиевский собор.

Государственный Эрмитаж в Петербурге занял первое место в списке самых упоминаемых российских музеев в мае. Об этом свидетельствуют данные исследования "Медиалогии".

Эрмитаж оказался лидером благодаря анонсу бесплатного посещения в мае и проведению XVI Международного книжного салона. Кроме того, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн снял в музее клип на песню "Любимый город".

В топе-3 самых упоминаемых музеев России кроме Эрмитажа оказались Музей Победы и Третьяковская галерея. В десятку также попали Русский музей (4 место), музей-заповедник "Петергоф" (5) и Исаакиевский собор (8).

Ранее петербуржцы назвали главную достопримечательность города.

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