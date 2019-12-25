Петербуржцы назвали главную достопримечательность города

В тройке лидеров оказались Медный всадник и Эрмитаж.

Жители Петербурга назвали главную достопримечательность города. Самым значимым, по их мнению, местом оказалась Петропавловская крепость. Результаты опроса "Символы Северной столицы глазами петербуржцев" опубликованы на портале "Городской диалог".

Кроме того, в тройку лидеров попали Медный всадник, набравший 23% голосов, и Государственный Эрмитаж – 21%. Также петербуржцы выделили "Лахта Центр".

Самым известным архитектором жители города назвали Бартоломео Франческо Растрелли. Его имя назвали 43% респондентов.

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