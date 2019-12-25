Эксперты "Райффайзен" провели опрос среди клиентов о том, сколько денег нужно людям на осуществление желаний.

Россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму. Социологи узнали, что 46 процентов населения страны больше всего грезят о путешествиях, 41% - о собственном загородном доме, а еще 37% - о высокой заработной плате. Далее в рейтинге предпочтений расположились покупка квартиры и машины. Так ответили 28% граждан. О любви мечтает каждый пятый россиянин (20% опрошенных).

Самые дорогие мечты — это квартира, дом, автомобиль и путешествия. Около 46% респондентов, мечтающих найти любовь, полагают, что ее поиски обойдутся более чем в 5 млн рублей. отчет об итогах опроса

Почти 37% опрошенных полагают, что смогут осуществить мечты более чем за пять миллионов рублей. От 1 до 3, и от 3 до 5 млн рублей нужно 15% респондентов. Еще 14% опрошенных решили не измерять мечты в денежных средствах. Для осуществления мечт копить средства планируют 49% жителей РФ, еще 47% - больше зарабатывать, 27% - возьмут кредит.

Россияне заявили о неготовности делиться данными о прививках с бизнесом.

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