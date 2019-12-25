Более 30% россиян отказались от отпуска этим летом

Главными причинами отказов стали высокие цены на отдых, закрытые границы и сложная эпидемиологическая ситуация.

Специалисты исследовательского центра "Зарплата.ру" провели опрос среди россиян и выяснили, куда они отправятся отдыхать этим летом. Оказалось, что 31% респондентов вовсе отказались от летних отпусков. Главными причинами такого решения стали высокие цены на отдых (31%), закрытие границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложная эпидемиологическая ситуация (14%) и недостаток средств на отдых (11%). Об этом пишут РИА Новости.

Из тех, кто все же решился отдохнуть этим летом, 23% планируют провести отпуск на даче или на природе, 21% - путешествовать по России или за рубежом, 15% - остаться дома, 9% пока не определились по поводу отпуска.

Планы некоторых россиян разрушились из-за внезапного закрытия границ Турции. 4% респондентов уже купили туры именно в эту страну.

Лидерами среди направлений внутри страны стали Крым, Калининград и Краснодарский край, а также Алтай, Байкал и Сочи.

Ранее мы писали, что с июня начнут действовать сертификаты вакцинации в ЕС.

Фото: pixabay.com