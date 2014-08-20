С июня начнут действовать сертификаты вакцинации в ЕС

Введение "зеленого пропуска" позволит жителям Италии переезжать из региона в регион уже в мае.

Во второй половине июня заработают европейские сертификаты о вакцинации на территории ЕС. Об этом заявил во вторник, 4 мая, премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по завершении видеоконференции министров туризма стран Группы двадцати.

По словам Драги, туризм играет решающую роль в восстановлении Италии, поэтому необходимы ясные и простые правила, которые позволят обеспечить безопасность путешественников. Введение "зеленого пропуска" позволит жителям переезжать из региона в регион. Он будет действовать к середине мая.

Недавно Piter.tv писал, что Италия обновит туристические визы с истекшим во время пандемии сроком. По информации от чиновника, в ближайшее время власти обновят и начнут оформление туристических виз.Ранее стало известно о том, что страна готова принимать путешественников из РФ с лета 2021 года.

Ранее Piter.tv писал, что МИД РФ объявил сотрудника посольства Италии персоной нон грата. помощнику атташе по вопросам обороны Курцио Пачифичи велели покинуть территорию России в течение 24 часов. Высылка итальянского дипломата стало ответом на высылку российских представителей из Рима.

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