Россия объявила о высылке итальянского дипломата

Эти действия МИД РФ предпринял в ответ на аналогичный поступок итальянской стороны.

МИД РФ объявил сотрудника посольства Италии персоной нон грата. помощнику атташе по вопросам обороны Курцио Пачифичи велели покинуть территорию России в течение 24 часов.

26 апреля Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Курцио Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при Посольстве России в Риме. Заявление МИД РФ

Высылка итальянского дипломата стало ответом на высылку российских представителей из Рима. Об этом в подельник, 26 апреля, уведомили итальянского посла Паскуале Терраччано.

В конце марта Италия выслала двоих сотрудников российского посольства. По информации местных властей, они были задержаны по обвинению в шпионаже.

Ранее сегодня МИД сообщил посольству США об изменении порядка поездок по РФ

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