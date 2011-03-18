Россия объявила о высылке итальянского дипломата

МИД РФ объявил сотрудника посольства Италии персоной нон грата. помощнику атташе по вопросам обороны Курцио Пачифичи велели покинуть территорию России в течение 24 часов.
26 апреля Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Курцио Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при Посольстве России в Риме.
Заявление МИД РФ
Высылка итальянского дипломата стало ответом на высылку российских представителей из Рима. Об этом в подельник, 26 апреля, уведомили итальянского посла Паскуале Терраччано.
В конце марта Италия выслала двоих сотрудников российского посольства. По информации местных властей, они были задержаны по обвинению в шпионаже.
Ранее сегодня МИД сообщил посольству США об изменении порядка поездок по РФ
Фото: pixabay
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