МИД сообщил посольству США об изменении порядка поездок по РФ

Ведомство уведомило поверенного в делах США в Москве, что в ближайшее время будет изменен действующий порядок поездок по территории России для сотрудников посольства страны.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков оповестил временного поверенного в делах США в Москве Барта Гормана в понедельник, 26 апреля, об ответных мерах в связи с враждебными действиями США. Представителю США сообщили, что меры будут приняты в ближайшее время.

МИД РФ сообщает, что Рябков и Горман обсуждали актуальные вопросы отношений стран. Временному поверенному в делах США вручили ноту ведомства об изменении действующего порядка поездок по России для сотрудников посольства и консульских учреждений США.

Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля сего года, о которых посольство США будет своевременно уведомлено. Сообщение МИД РФ

15 апреля США ввели санкции против российских граждан и компаний, а также запретили американским инвесторам напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Кроме того из страны выслали 10 дипломатов. Россия рекомендовала послу США отправиться в Вашингтон на консультации, а также объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата.

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