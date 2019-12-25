Паскуале Терраччано объяснил планы правительства по приему иностранных туристов.

Италия обновит туристические визы с истекшим во время пандемии сроком. Об этом журналистам рассказал посол Рима в России Паскуале Терраччано. По информации от чиновника, в ближайшее время власти обновят и начнут оформление туристических виз.Ранее стало известно о том, что страна готова принимать путешественников из РФ с лета 2021 года.

Мы сейчас приступим к обновлению, оформлению тех туристических виз, которые истекли в течение периода пандемии. Следовательно, мы можем сейчас выдавать визы, независимо от того, когда можно будет пересекать границу. Паскуале Терраччано, посол Италии в Москве

В настоящее время из 20 итальянских областей только три остаются в "красной" зоне или повышенного эпидемиологического риска. В общей сложности за время распространения инфекции COVID-19 зарегистрирован у 3 млн 870 тысяч человек. Погибшими от коронавируса считаются по стране порядка 117 тысяч пациентов. Еще около 3 млн 2350 тысяч человек выздоровели.

Италия летом возобновит прием российских туристов.

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