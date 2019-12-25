Италия летом возобновит прием российских туристов

Свои границы для российских туристов хочет открыть еще одна страна. Летом может возобновиться турпоток из России в Италию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова посла Италии в Москве Паскуале Терраччано.
Он заявил, что эту возможность активно обсуждают власти страны. С большой вероятность границы для россиян Италия откроет уже этим летом. Однако когда именно это произойдет, пока не известно.
"Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - сказал Терраччано.
Ранее Кипр с 1 апреля открыл границы для всех российских туристов.
Фото: pixabay.com
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