Данные официально подтвердили в госкомитете по туризму Кипра.

Кипр с 1 апреля откроет границы для всех российских туристов. Об этом сообщается на официальном сайте государственного комитета по туризму. Путешественникам, не достигшим 12 лет не придется предоставлять отрицательные результаты ПЦР-теста во время прибытия в страну.

Пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина. пресс-служба правительства Кипра

Напомним, что "Аэрофлот" с ноября 2020 года возобновил регулярное авиасообщение с Кипром. Сейчас въезд в страну разрешен только отдельным категориям граждан. При этом пересечь границу могут только граждане Кипра, а также россияне с видом на жительство или имеющие в стране родственников.

"Россия" с 3 апреля начнет летать из Петербурга в Ларнаку.

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