Для въезда в страну ПЦР-тест путешественникам придется сдать дважды.

Кипр разрешил въезд россиян с 1 апреля без карантина. Об этом на официальном сайте сообщили представители Ассоциации российских туроператоров со ссылкой на выступление главы Минтуризма страны Савваса Пердиоса. Специалисты отметили, что ранее путешественники были обязаны соблюдать карантин, так как РФ находилась в "серой" категории. Сейчас ее перевели в "красную".

Туристы, прибывающие из "красной зоны", должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. При этом ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды. Первый раз его нужно сделать за 72 часа до вылета на Кипр, второй - по прибытии в страну. При этом в Минтуризме острова заявили, что власти гарантируют безопасный отдых при соблюдении всех протоколов защиты от коронавируса.

Напомним, что в настоящее время перелеты между Россией и Кипром ограничены. Рейсы до Ларнаки осуществляются только из столицы России "Аэрофлотом" (периодичность четыре раза в неделю) и "Победой" (один раз в неделю).

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