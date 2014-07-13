  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:04
173
matveyvn
Код вставки плеера

Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом

0 0

По его словам, речь идёт о россиянах, готовых провести свой отпуск в других странах.

Президент России Владимир Путин исключил введение российскими властями искусственных запретов на отдых за рубежом. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.

Глава государства заметил, что многие государства, в экономике которых туризм занимает существенную роль, стали открывать свои границы для туристов.

Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать.

Владимир Путин, президент России

По его словам, речь идёт о россиянах, готовых провести свой отпуск в других странах. Путин выразил надежду на то, что в странах, куда граждане РФ привыкли традиционно ездить, эпидемиологическая ситуация будет улучшаться — в том числе благодаря массовой вакцинации.

Ранее Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции.

Видео: kremlin.ru

Теги: отпуск, путин, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии