Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом

По его словам, речь идёт о россиянах, готовых провести свой отпуск в других странах.

Президент России Владимир Путин исключил введение российскими властями искусственных запретов на отдых за рубежом. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.

Глава государства заметил, что многие государства, в экономике которых туризм занимает существенную роль, стали открывать свои границы для туристов.

Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Владимир Путин, президент России

По его словам, речь идёт о россиянах, готовых провести свой отпуск в других странах. Путин выразил надежду на то, что в странах, куда граждане РФ привыкли традиционно ездить, эпидемиологическая ситуация будет улучшаться — в том числе благодаря массовой вакцинации.

Ранее Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции.

Видео: kremlin.ru