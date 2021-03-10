Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Лидеры двух государств запустили заливку "первого бетона".
Третий блок АЭС "Аккую" в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря строит российская государственная корпорация "Росатом". Путин заявил, что компания применяет наиболее передовые и надежные технологии при строительстве.
При этом соблюдаются высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования.
Владимир Путин, президент России
Ранее Кремль заявил о сдвиге сроков послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Видео: Youtube/t24comtr
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