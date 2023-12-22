Посольство РФ направило ноту Турции по транзиту российских туристов в Латинскую Америку

Мария захарова оценила недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines.

Российское посольство направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству Турции по транзиту российских туристов в Латинскую Америку. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала случаи недопуска россиян на рейсы местной авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Мексику.

Посольство России в Турции отслеживает ситуацию, касающуюся российских туристов. Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Украину не беспокоит, что она может потерять несколько поколений молодых людей.

Фото и видео: МИД России