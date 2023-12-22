В МИД РФ оценили принятие законопроекта о всеобщей мобилизации на Украине.

Киевский режим не беспокоится о том, что в стране может исчезнуть несколько поколений молодых людей. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что молодежь должна принимать активное участие в боевых действиях, так как она лучше разбирается в современных технологиях.

После таких слов на Украине вновь заговорили о необходимости понижения мобилизационного возраста с 25 теперь уже до 20 лет. Киевский режим не беспокоит, что на Украине могут, в принципе, исчезнуть несколько поколений молодых людей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российская чиновница дипломат, у украинских властей сейчас есть "хорошо оплаченный заказ по уничтожению населения", а коллективный Запад уже не скрывает пренебрежения к мнению мирового большинства по мирному урегулированию регионального конфликта.

Захарова: встречи по продвижению "формулы Зеленского" дают Киеву чувство вседозволенности.

Фото и видео: МИД России