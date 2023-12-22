В МИД РФ оценили мирный саммит, организованный Киевом и его союзниками в Швейцарии.

Направленные на продвижение "формулы мира" лидера киевского режима Владимира Зеленского мероприятия закрепляют у властей Украины чувство абсолютной вседозволенности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что вопреки обещаниям стран коллективного Запада, на созываемой в Швейцарии так называемой мирной конференции, на самом деле никто не собирается учитывать переговорные инициативы других стран, а тем более разбираться в первопричинах возникновения регионального кризиса. В МИД РФ заметили, что "формула Зеленского" затягивают боевые действия.

Цель устроителей подобных форумов не достичь мира, а путем обмана, путем махинаций, подтасовок сколотить на базе так называемой формулы Зеленского антироссийскую коалицию и предъявить России некий коллективный ультиматум. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ призывает принять меры для освобождения настоятеля Святогорской лавры УПЦ.

Фото и видео: МИД России