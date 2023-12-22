Захарова: РФ призывает принять меры для освобождения настоятеля Святогорской лавры УПЦ

В МИД РФ прокомментировали религиозные гонения на Украине.

Москва призывает международные организации принять все меры для освобождения настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви Арсения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что произошедший инцидент является очередным вопиющим примером силового наступления киевского режима при президенте Владимире Зеленском на каноническую УПЦ в попытке разрушения местными властями православной идентичности своей многомиллионной паствы по стране.

В связи с очередными преступными деяниями режима Зеленского в отношении священнослужителей УПЦ мы призываем правозащитные организации принять все меры для скорейшего освобождения митрополита Арсения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова с иронией отреагировала на слова Шольца о Путине и Канте.

Фото и видео: МИД России