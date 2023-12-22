Захарова с иронией отреагировала на слова Шольца о Путине и Канте

В МИД РФ оценила внутреннюю проблему Германии, с которой столкнулся немецкий канцлер Шольц.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу надо позвонить американскому президенту Джо Байдену и спросить у иностранного коллеги, можно ли главе российского государства Владимиру Путину цитировать немецкого философа Иммануила Канта. Таким образом сыронизировала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница отметила, что ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц публично заявил о том, что власти в Москве хотят "присвоить" себе наследие Иммануила Канта. В МИД оценили подобные высказывания со стороны европейца как трагикомичные.

Мне кажется, прекрасная рабочая схема. Учитывая, что происходит в Белом доме, учитывая состояние Байдена, я думаю, ему не составит труда уточнить позицию Канта. Это не придумано, это от жизни идет... У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта.. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова считает, что проблема Олафа Шольца заключается в том, что граждане его страны скоро вообще не будут знать о том, кто такой Иммануил Кант. Это связано с тем, что местное население не знает собственную культуру.

Захарова: дай волю США, они разместят ядерное оружие даже на Луне.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik