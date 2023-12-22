Захарова: дай волю США, они разместят ядерное оружие даже на Луне

В МИД РФ прокомментировали слова Андрея Дуды по расширению географии ядерного оружия США.

Когда польский президент Анджей Дуда говорит о необходимости НАТО расширить количество географических точек, в которых размещается американское ядерное оружие, а также о готовности европейской страны разместить такой арсенал на собственной территории, то иностранный политик делает такие высказывания с одобрения Вашингтона. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ подчеркнули, что Варшава остается не только членом Североатлантического военного альянса, но и американским сателлитом и ярым проводником идей США.

Никто из США его не одергивает, не поправляет, не призывает проявлять сдержанность, не критикует. <…> Он же их. Получается, без воли США вряд ли что-то мог бы сказать. Он просто говорит то, о чем они все думают. Дай волю Штатам, они разместят ядерное оружие даже на Луне. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik