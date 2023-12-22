"Начало доходить". Захарова о правах человека на Украине и выводах Госдепа

В МИД РФ прокомментировали доклад Госдепа США, в котором не говорилось о гибели Гонсало Лиры.

Американское внешнеполитическое ведомство начало осознавать факт того, что в действительности сейчас происходит на территории Украины с правами человека. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ прокомментировали недавно опубликованный Госдепом США доклад о ситуации с правами человека в мире. В документе, в частности, говорится о "насильственных исчезновениях, пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении", которые испытывают на себе люди. В тексте упоминаются, что такие ситуации допускают украинские официальные лица. При этом в документе даже не упоминается смерть американского журналиста Гонсало Лиры на Украине.

Мария Захарова отметила, что коллективный Запад интересуется судьбой только тех сотрудников СМИ, которые проявляют ненависть к России, а остальные представители прессы вымарываются из информационного поля США.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik