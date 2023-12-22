В МИД РФ призвали ЮНЕСКО отреагировать на гибель военкора "Известий".

Украинские военнослужащие наносят прицельные удары по журналистам и медикам, находящимся в зоне регионального конфликта. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Она прокомментировала гибель военного корреспондента Семена Еремина. По мнению чиновницы, он стал очередной жертвой армии киевского режима. В МИД РФ отметили, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле была обязана отреагировать на факт целенаправленного убийства местными боевиками представителя "Известий", однако иностранка так этого и не сделала. Такую ситуацию со стороны международно организации Мария Захарова сочла позором.

Где гендиректор ЮНЕСКО? Ведь она же на своей площадке регулярно проводит все эти журналистские форумы. Это же она, а не кто-то другой. Ни одного твита, ни пресс-релиза, ни какой-либо сводки. Ничего. Ноль. Вообще нет этой темы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российское поспредство при ЮНЕСКО напишет соответствующую ноту протеста и направит гендиректору письмо по теме. Однако, на самом деле, гендиректор обязана была выполнить свои задачи автоматически, также как это делалось в трагедиях, происходящих с журналистами по всему миру.

Захарова: РФ ожидает от Армении четкой реакции после сведений о договоренностях с США и ЕС.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik