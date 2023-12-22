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Минобороны: российские войска сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций

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Общие потери украинских войск составили до 135 военнослужащих.

Вооруженные силы России сорвали попытки усиления украинскими войсками передовых позиций. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Попытки усиления противником передовых позиций были сорваны в районах Водяного, Никольского и Чаривного. Кроме того, российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Общие потери украинских войск составили до 135 военнослужащих, три пикапа, гаубицы FH-70 и "Мста-Б", а также противотанковая пушка "Рапира".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52м.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, передовые позиции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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