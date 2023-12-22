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В бухте во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами

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Устанавливается источник загрязнения, взяты пробы воды.

В бухте Диомид во Владивостоке обнаружили загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, площадь загрязнения составила около 2000 квадратных метров. Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Также к делу подключилось межрегиональное управление Росприроднадзора. Устанавливается источник загрязнения, взяты пробы воды.

Ранее мы сообщали, что экологи перешли на летний график уборки акваторий.

Видео: Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Теги: бухта, владивосток, загрязнение воды
Категории: Лента новостей, Новости России,

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