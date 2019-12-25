Во Владивостоке был демонтирован памятник Солженицыну

Скульптуру с Корабельной набережной перенесут в сквер Веры и Надежды.

Памятник лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну, установленный в центре города Владивостока, демонтирован. Соответствующее заявление сделали местные Telegram-каналы. В СМИ распространились фотографии, сделанные в момент перемещения скульптуры краном на грузовик. В мэрии российского населенного пункта не смогли назвать точные сроки установки объекта на новом месте.

Скульптура не является памятником культурного наследия. Ее устанавливал не муниципалитет. Но в собственность муниципалитету все же потом передали. Было принято решение перенести ее в сквер Веры и Надежды, как в более подходящее место. управление по работе со СМИ мэрии Владивостока для "Коммерсанта"

Напомним, что памятник советскому писателю установлен в сентябре 2015 года по инициативе бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В 2023 году местный житель из Амурской области Андрей Гук подал судебный иск о демонтаже скульптуры. По его мнению, она посвящена "спорной фигуре", поэтому не может соседствовать с памятниками военным подвигам приморцев. Ленинский районный суд Владивостока иск отклонил. Однако в марте 2026 года мэрия решила перенести памятник Солженицыну на основании предложения "руководства Тихоокеанским флотом и ветеранов". Данную скульптуру сочли "неподходящей тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории".

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Фото: Piter.tv