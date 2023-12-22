Экологи перешли на летний график уборки акваторий

В этом году в программу уборки включено рекордное количество водных объектов – 346.

Природоохранные службы Петербурга начали активную уборку городских рек и каналов с началом навигационного сезона. Основная цель - очистка водоемов от плавающего мусора и загрязнений. Для выполнения этой задачи задействованы пять специализированных катеров.

В этом году в программу уборки включено рекордное количество водных объектов – 346. Регулярная уборка способствует улучшению экологического состояния водоемов, предотвращает вторичное загрязнение воды, повышает безопасность судоходства и улучшает общий вид города.

Уборка водной растительности проводится по мере необходимости, обычно от одного до трех раз за сезон. Этот процесс осуществляется с помощью катеров, оборудованных специальными косилками, а также многофункциональных машин-амфибий, погрузочно-разгрузочного и транспортного оборудования.

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Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности