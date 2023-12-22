Бобра заметили на Елагином острове

Именно во второй половине весны у бобров начинается расселение. Они ищут новые территории.

Фотограф из Петербурга Борис Славин встретил бобра в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Грызун спокойно вышел на берег и с аппетитом принялся есть молодую ветку ивы, сообщил в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

Как отметил Глазков, именно во второй половине весны у бобров начинается расселение. Они ищут новые территории. В это время бобры могут заплывать даже в такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Если на Елагином острове для бобра будет достаточно корма и его не будут беспокоить посетители, то животное может здесь поселиться.

Бобры ведут сумеречный и ночной образ жизни, но весной они становятся менее осторожными и позволяют наблюдать за собой.

Биг уточнил, что к бобру лучше не подходить: при опасности он может совершить стремительный прыжок и пустить в ход свои острые зубы.

Ранее мы сообщили о том, что бой лысух произошёл в одном из петербургских парков.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Борис Славин)