Бой лысух произошёл в одном из петербургских парков

Вероятно, это не турнир между соперниками, а бой семейных пар: птицы спорят за территорию, на которой планируют растить свое потомство.

В одном из парков Петербурга удалось заснять бой лысух, сообщил в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре", биолог Павел Глазков.

На видео видно, как птицы, отталкиваясь крыльями от воды, наносят друг другу удары не клювами, а лапами. Глазков уточнил, что сложно сказать, был ли это бой между самками или самцами, так как у лысух они внешне не отличаются. Вероятно, это не турнир между соперниками, а бой семейных пар: птицы спорят за территорию, на которой планируют растить свое потомство. Он также добавил, что лысуху ошибочно считают уткой, но она - родственница журавля. Своё название птица получила благодаря белой кожистой бляшке на лбу.

Еще необычнее выглядят лапы птицы: на них нет перепонок, но каждый палец имеет своеобразные кожистые лопасти. Благодаря им лысухи не только отменно плавают и ныряют, но в отличие от уток еще и ловко передвигаются по суше.

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Видео: Telegram / Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Еркиной Джамолхонова)