Совы всерьез освоили петербургский Елагин остров

Сейчас в самом разгаре весна, однако совы, кажется, не собираются покидать Петербург.

В 2024 году совы всерьез освоили Елагин остров в Петербурге. Об этом 31 марта рассказал биолог Павел Глазков в своем tg-канале "Каждой твари по паре | Павел Глазков".

В парке, не считая филина, серой неясыти и воробьиного сычика, жили всю зиму четыре длиннохвостых неясыти. И это ожидаемо, поскольку в лесу снежно и голодно, а на Елагином острове много мышей, которые и привлекают хищников. Сейчас в самом разгаре весна, однако совы, кажется, не собираются покидать Петербург.

На довольно близком расстоянии друг от друга мне удалось встретить двух длиннохвостых неясытей. К слову сказать, именно в марте совы образуют пары. С большой вероятностью, эти двое собирается создать семью и продолжить свой род – прямо в центре нашего города. Павел Глазков, биолог

Яйца совы отложат в первой половине апреля.

Ранее на Piter.TV: самец утки-широконоски поселился в ЦПКиО.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков