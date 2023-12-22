Самец утки-широконоски поселился в ЦПКиО

Широконоски являются одними из самых плотоядных птиц, их рацион состоит преимущественно из крохотных раковинок.

В Петербург активно начинают возвращаться перелётные птицы. Однако на этот раз они прилетели на месяц раньше, чем обычно. Самцу широконоски, хищной утки с множеством "зубов", удалось прилететь пораньше, что вызвало интерес у фотографа Антона Кубышкина. Широконоски являются одними из самых плотоядных птиц, их рацион состоит преимущественно из крохотных раковинок.

Птицы особым образом фильтруют эти раковины с помощью языка и специальных пластинок на своём клюве. По форме клюва, широконоска напоминает лопату, отсюда и название на английском - "Northern Shoveler", в переводе "северная лопатка". Фактически, самец уже в брачном наряде и находится среди других уток в Средней Невке.

Выяснить, где гнездятся эти утки в Петербурге довольно сложно, так как они лишь пролетают через город, а гнездятся в основном в Ленобласти. Большая редкость и удача наблюдать их вблизи, особенно самца в брачном наряде. Самец и самка сильно различаются: у самца тело бело-коричневое, а голова темно-зелёная с яркими жёлтыми глазами. У самки классические "утиный" окрас и зелёное зеркальце.

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Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России