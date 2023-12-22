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В Юнтоловский заказник прилетел воробьиный сыч
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В Юнтоловский заказник прилетел воробьиный сыч

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Птица выходит на охоту в любое время суток.

В петербургский Юнтоловский заказник прилетела самая маленькая сова Евразии – воробьиный сыч. Об этом рассказал фотограф Антон Кубышкин в группе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте" 4 марта.

Удивительная встреча произошла вчера в заказнике с воробьиным сычем. Это самая маленькая сова на территории России. И ужасно артистичная. Мне повезло наблюдать за ним весь день. А сыч, знай себе, строил все новые гримасы и удивлял нас своим талантом. Перед охотой он начинал вилять хвостиком, как кот перед нападением.

Антон Кубышкин, фотограф

Длина тела воробьиного сыча составляет около 15 сантиметров – как у снегиря, а вес – 55-80 граммов. Птица выходит на охоту в любое время суток. Ее привлекают мышевидные грызуны и другие мелкие пернатые. 

Ранее на Piter.TV: в Ленинградской области дорожники перенесли гнездо аистов на новую опору.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)

Теги: воробьиный сыч, юнтоловский заказник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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