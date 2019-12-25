Мужчина потерялся в Юнтоловском лесопарке

Историй оказалась со счастливым концом.

Мужчина 6 часов не выходил из Юнтоловского лесопарка 5-го августа. Петербурженка решила вызвать полицию на его поиски. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По словам заявительницы, он заходил в парк со стороны Глуховской улицы. Когда на улице начало темнеть, мужчина еще не вернулся. Поисково-спасательный отряд "Экстремум" смогу определить его координаты и найти его. Гражданин 1981-го года рождения был в порядке, только промокли ноги. Его вывели из леса в 24-м часу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в июле в лесах Петербурга и Ленобласти пропали 372 человека. Цифра считается невысокой, в 2020-м году она была в 2 раза больше.

Фото: ВКонтакте / Юнтоловский заказник / Евгения Штобе