В июле в лесах Петербурга и Ленобласти пропали 372 человека

Это в два раза меньше, чем в июле 2020 года.

Члены поискового отряда "ЛизаАлерт" сообщили, что июле почти в два раза сократилось число заявок на пропавших людей в лесах Петербурга и Ленобласти, если сравнивать со статистикой за июль 2020 года.

Волонтеры связали данную статистику со знойным и сухим июлем. Из-за такой погоды ягод и грибов в лесу практически не было, поэтому мало людей ходили в лес. Однако, в августе ситуация может измениться.

В региональном отделении "ЛизаАлерт" за июль приняли 372 заявки, 264 человек удалось найти живыми. К сожалению, 26 пропавших найдены мертвыми. До сих пор не нашли 31 человека.

За июнь в Петербурге и Ленобласти потерялись 346 человек. Поисковики объяснили, что летом всегда увеличиваются случаи пропажи людей. Это связано с тем, что многие выходят на природу, в том числе ночью. Волонтеры считают, что количество случаев пропажи до сентября только будет расти.

Фото: pexels