За июнь в Петербурге и Ленобласти потерялись 346 человек

Поисковики объяснили, что летом всегда увеличиваются случаи пропажи людей.

Поисковики Петербурга и Ленобласти сообщили об увеличении в регионе случаев пропажи людей. За июнь отряд "ЛизаАлерт" принял 346 заявок, в том числе 28 заявок по пропавшим в лесу. Эта статистика вдвое превышает прошлогодние показатели.

Поисковики объяснили, что летом всегда увеличиваются случаи пропажи людей. Это связано с тем, что многие выходят на природу, в том числе ночью. Волонтеры считают, что количество случаев пропажи до сентября только будет расти.

Не уходите на прогулку без заряженного телефона. Берите в лес воду, зажигалку и необходимые лекарства, одевайтесь ярко. Научите детей, как вести себя, если потерялся. представители поискового отряда "ЛизаАлерт"

Недавно в Петербурге нашли потерявшегося мальчика в лесопарке.

Фото: pixabay