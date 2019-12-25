За июнь в Петербурге и Ленобласти потерялись 346 человек

Поисковики Петербурга и Ленобласти сообщили об увеличении в регионе случаев пропажи людей. За июнь отряд "ЛизаАлерт" принял 346 заявок, в том числе 28 заявок по пропавшим в лесу. Эта статистика вдвое превышает прошлогодние показатели.
Поисковики объяснили, что летом всегда увеличиваются случаи пропажи людей. Это связано с тем, что многие выходят на природу, в том числе ночью. Волонтеры считают, что количество случаев пропажи до сентября только будет расти.
Не уходите на прогулку без заряженного телефона. Берите в лес воду, зажигалку и необходимые лекарства, одевайтесь ярко. Научите детей, как вести себя, если потерялся.
представители поискового отряда "ЛизаАлерт"
Недавно в Петербурге нашли потерявшегося мальчика в лесопарке.
Фото: pixabay
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