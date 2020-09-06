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В Петербурге нашли потерявшегося мальчика в лесопарке
Вчера, 21:07
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В Петербурге нашли потерявшегося мальчика в лесопарке

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В поисках мальчика также принимал участие поисково-спасательный отряд  "Лиза Алерт", волонтеры которого ранее и организовали его поиски. 

В воскресенье, 4 июля, нашли пропавшего в Петербурге 8-летнего мальчика. Малыш исчез сегодня отыскать его удалось в этот же день. Об этом Piter.tv сообщил истончик в правоохранительных органах.

По данным источника, 4-летний малыш потерялся в лесопарке. Сейчас его жизни ничего не угрожает, с ребенком все в порядке. В поисках мальчика также принимал участие поисково-спасательный отряд  "Лиза Алерт", волонтеры которого ранее и организовали его поиски. 

Ранее Piter.tv писал, что следователи нашли виновника убийства 12-летней давности. Подозреваемого вызывали на допрос несколько лет назад, но тот в ходе беседы с правоохранителем отрицал совершение преступления. Мужчина скрылся от стражей порядка и много лет не объявлялся.

Фото: pixabay.com

Теги: лиза алерт спб, потерявшийся мальчик
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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