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Следователи нашли виновника убийства 12-летней давности
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Следователи нашли виновника убийства 12-летней давности

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Преступник скончался несколько лет назад.

Следственный комитет установил личность мужчины, который еще в 2008 году зарезал товарища в Зеленогорске. Об этом сообщили "Невские Новости" 2 июля.

Подозреваемого вызывали на допрос несколько лет назад, но тот в ходе беседы с правоохранителем отрицал совершение преступления. Мужчина скрылся от стражей порядка и много лет не объявлялся. Но современная экспертиза показала, что кровь на вещдоке принадлежала именно убитому. Мужчину вновь стали  искать правоохранители. Однако выяснилось, что тот еще в 2016 году умер в Крымской республиканской психиатрической клинике № 1. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что с марта полиция разыскивает 17-летнюю девушку, пропавшую в Калининском районе. Согласно материалам уголовного дела, подросток после конфликта с матерью в машине, вышла из автомобиля у станции метро "Площадь Мужества", после чего скрылась в неизвестном направлении. 

Фото: Piter.tv

Теги: зеленогорск, раскрытие преступления, ск петербург, следователи спб, убийца
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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