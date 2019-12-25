Следователи нашли виновника убийства 12-летней давности

Преступник скончался несколько лет назад.

Следственный комитет установил личность мужчины, который еще в 2008 году зарезал товарища в Зеленогорске. Об этом сообщили "Невские Новости" 2 июля.

Подозреваемого вызывали на допрос несколько лет назад, но тот в ходе беседы с правоохранителем отрицал совершение преступления. Мужчина скрылся от стражей порядка и много лет не объявлялся. Но современная экспертиза показала, что кровь на вещдоке принадлежала именно убитому. Мужчину вновь стали искать правоохранители. Однако выяснилось, что тот еще в 2016 году умер в Крымской республиканской психиатрической клинике № 1.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с марта полиция разыскивает 17-летнюю девушку, пропавшую в Калининском районе. Согласно материалам уголовного дела, подросток после конфликта с матерью в машине, вышла из автомобиля у станции метро "Площадь Мужества", после чего скрылась в неизвестном направлении.

Фото: Piter.tv