С марта полиция разыскивает 17-летнюю девушку, пропавшую в Калининском районе

Поиски ведутся с 27 марта этого года.

Полиция Петербурга разыскивает 17-летнюю девушку, которая 27 марта этого года поссорилась с мамой, и больше её никто не видел. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

Следственный комитет Калининского района возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) в связи с безызвестным направлением. Согласно материалам уголовного дела, подросток после конфликта с матерью в машине, вышла из автомобиля у станции метро "Площадь Мужества", после чего скрылась в неизвестном направлении.

Недавно мы писали, что полиция Петербурга нашла 13-летнюю девочку, которая ранее пропала в Невском районе.

Фото: Piter.tv