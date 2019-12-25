С марта полиция разыскивает 17-летнюю девушку, пропавшую в Калининском районе

Полиция Петербурга разыскивает 17-летнюю девушку, которая 27 марта этого года поссорилась с мамой, и больше её никто не видел. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.
Следственный комитет Калининского района возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) в связи с безызвестным направлением. Согласно материалам уголовного дела, подросток после конфликта с матерью в машине, вышла из автомобиля у станции метро "Площадь Мужества", после чего скрылась в неизвестном направлении.
Недавно мы писали, что полиция Петербурга нашла 13-летнюю девочку, которая ранее пропала в Невском районе.
Фото: Piter.tv
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