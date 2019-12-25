Выяснилось, что Полина всё это время находилась у бабушки.

Полиция Петербурга нашла 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в среду, 16 июня. Выяснилось, что Полина всё это время находилась у бабушки.

Напомним, накануне вечером, 15 июня, в полицию обратилась жительница Невского района и сообщила о пропаже 13-летней дочери Полины. Женщина отметила, что между ней и дочерью произошла ссора, после чего девочка ушла из дома и не вернулась.

Ранее Piter.tv писал, что на проспекте Ударников пропала мама трехлетнего мальчика.

Фото: Piter.tv