На проспекте Ударников пропала мама трехлетнего мальчика

Уроженка Белоруссии ушла на работу и не вернулась домой. Малыш позвонил подруге матери и в слезах рассказал о горе.

В Красногвардейском районе пропала женщина. Сейчас ее разыскивают полицейские. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 14 июня.

Мать трехлетнего мальчика, гражданка Белоруссии, накануне ушла на подработку, оставив в коммунальной квартире по проспекту Ударников трехлетнего сына. Женщина перестала выходить на связь в воскресенье. Ребенок, испугавшись за маму, позвонил подруге родителя, и сообщил о горе. Мальчика забрали в больницу, правоохранители занимаются поисками пропавшей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти девятиклассник ушел из дома и не вернулся. Сейчас подростка пытаются найти полицейские. Никаких зафиксированных органами соцработы проблем в семье ребенка не было, учился мальчик в Петербургском физико-математическом лицее.

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