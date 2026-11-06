Врач Викулов назвал основные причины повторного появления герпеса

Недосыпание и физические нагрузки могут активировать вирус герпеса.

Осенние рецидивы герпеса могут быть связаны с переохлаждением, резкими изменениями температуры тела, стрессом и другими факторами, влияющими на работу иммунной системы. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист и иммунолог Георгий Викулов, передает Вечерний Санкт-Петербург.

По словам специалиста, сезонные обострения герпеса с поражением кожи и слизистых оболочек чаще связаны с вирусами первого и второго типов. Их повторная активация возможна после воздействия ультрафиолета, употребления алкоголя, интенсивных физических нагрузок и недостатка сна. Спровоцировать рецидив также могут заболевания и состояния, сопровождающиеся подавлением иммунитета.

Викулов отметил, что повторяющиеся проявления герпеса иногда связаны с серьезными нарушениями в работе иммунной системы. Среди возможных причин он назвал онкологические заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекцию и другие формы иммунодефицита.

Подход к профилактике зависит от диагноза и факторов, которые вызывают обострения. Поэтому перед началом лечения необходимо обратиться к профильному специалисту. В зависимости от ситуации это может быть иммунолог, дерматовенеролог, гинеколог, уролог или педиатр. Отдельного внимания требуют случаи герпеса во время беременности и у новорожденных.

Профилактические меры могут включать изменение образа жизни и медикаментозное лечение. В частности, врач рекомендует избегать провоцирующих факторов, включая резкие перепады температуры, посещение соляриев и саун. Также важно своевременно выявлять и лечить заболевания, которые могут способствовать повторной активации вируса.

При необходимости специалист может назначить противовирусную терапию. Викулов также упомянул лечебную вакцинацию, подчеркнув, что ее проведение допустимо только под контролем врачей, имеющих соответствующую подготовку.

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Фото: Piter.tv