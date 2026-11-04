У Петербурга есть шанс сократить дефицит бюджета при удачной конъюнктуре

Дефицит бюджета Петербурга к 2029 году должен сократиться вдвое.

Сократить дефицит городской казны Петербург сможет лишь в том случае, если макроэкономический фон окажется благоприятным. Такую оценку проекту бюджета на 2027–2029 годы, представленному губернатором Законодательному собранию, дала доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Анна Костанда в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу".

Документ прошёл первое чтение. В нём на 2027 год заложен дефицит в 103,4 млрд рублей: доходы запланированы на уровне 1,52 трлн, расходы — 1,62 трлн. По характеристике Костанды, это умеренно-дефицитный бюджет с выраженной социальной доминантой. С одной стороны, он продолжает курс на рост доходов и сохранение социальных обязательств, с другой — обнажает структурные проблемы, связанные с нехваткой финансирования.

В том виде, в котором проект представил Александр Беглов, он отражает компромисс между необходимостью закрывать целый ряд направлений и инвестиционными приоритетами города. Разрыв между доходами и расходами при этом постепенно сужается: в текущем году дефицит сократился сразу на 42%, превысив 103 млрд рублей, а к 2029-му его планируют уменьшить вдвое.

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Фото: Piter.TV