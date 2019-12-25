Команда из Петербурга стала чемпионом страны, не проиграв ни одного матча

Петербургский клуб "Юниор" завоевал титул чемпиона России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд. Решающий матч соревнований прошел в Сириусе, где представители Северной столицы встретились с воронежским "Перфоградом".
Финальная игра завершилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. На протяжении всего турнира "Юниор" не потерпел ни одного поражения.
Бронзовые медали достались команде "Искра-Алтуд" из Кабардино-Балкарии.
По итогам чемпионата Гамид Шахбанов из "Юниора" получил награду лучшего игрока соревнований. Его одноклубника Артема Ковешникова признали лучшим вратарем турнира.
Фото: РФС
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