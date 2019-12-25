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Команда из Петербурга стала чемпионом страны, не проиграв ни одного матча
Вчера, 12:18
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Команда из Петербурга стала чемпионом страны, не проиграв ни одного матча

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«Юниор» разгромил соперника в финале чемпионата России в Сириусе.

Петербургский клуб "Юниор" завоевал титул чемпиона России по мини-футболу в формате 8х8 среди мужских команд. Решающий матч соревнований прошел в Сириусе, где представители Северной столицы встретились с воронежским "Перфоградом".

Финальная игра завершилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. На протяжении всего турнира "Юниор" не потерпел ни одного поражения.

Бронзовые медали достались команде "Искра-Алтуд" из Кабардино-Балкарии.

По итогам чемпионата Гамид Шахбанов из "Юниора" получил награду лучшего игрока соревнований. Его одноклубника Артема Ковешникова признали лучшим вратарем турнира.

Фото: РФС

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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