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Пропавшего подростка ищут в Ленобласти с 9 июня
Сегодня, 12:51
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Пропавшего подростка ищут в Ленобласти с 9 июня

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Шестнадцатилетний десятиклассник ушел из дома в Новом Девяткино и не вернулся.

Полиция Ленинградской области и участники поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего десятиклассника - Фабричникова Михаила Сергеевича, которые идут с 10 июня. Об исчезновении подростка в полицию заявила его мать: по ее словам, днем ранее школьник ушел из дома на Лесной улице Нового Девяткино и не вернулся. Его местонахождение неизвестно, телефон недоступен. 

Ориентировку на пропавшего распространил и поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт. В ориентировке указаны основные приметы внешности и одежды, а также контакты организаторов поиска, которым можно сообщить любую достоверную информацию. 

Сообщается, что никаких зафиксированных органами соцработы проблем в семье ребенка не было, учился мальчик в Петербургском физико-математическом лицее. 

Ранее волонтеры "ЛизаАлерт" сообщили, что в Петербурге с наступлением лета люди стали пропадать чаще.

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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