В Ленобласти в мае в четыре раза увеличилось число пропавших в лесу

Всего за май на горячую линию поискового отряда поступило 275 сообщений о пропавших людях.

В Петербурге с наступлением лета люди стали пропадать чаще. Об этом сообщили волонтеры из организации "ЛизаАлерт".

За май на горячую линию поискового отряда поступило 275 сообщений о пропавших людях. Это почти на 100 заявок больше, чем в мае 2020 года. Что касается заблудившихся в лесу, таких заявок было 16, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

Особенно страшно, когда рядом с информацией о потерявшемся появляется пометка "вода". А таких заявок в мае было шесть. волонтеры из организации "ЛизаАлерт"

В мае поисковики "ЛизаАлерт" смогли вернуть домой 207 человек, 10 из пропавших погибли, 19 человек все еще не найдены.

В Ленобласти в апреле отряды "Лиза Алерт" искали 46 детей.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер