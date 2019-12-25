В Ленобласти в апреле отряды "Лиза Алерт" искали 46 детей

Подростки уходят из дома из-за конфликтов с родителями и проблем с учебой.

За прошедший апрель в поисковый отряд "Лиза Алерт" поступило 46 заявок о пропаже несовершеннолетних. Информация об этом появилась в группе отряда в "ВКонтакте".

Если в апреле 2020 года было 117 поисков, то в этом году — 229. 168 человек нашли живыми, 6 — мертвыми. В 13 случаях удалось найти родных. В случае с несовершеннолетними чаще всего речь идет о подростках, которые ушли из дома по разным причинам: недостаток внимания, гиперопека, проблемы с учёбой, первая любовь. В таких случаях обычно обходится без афиш, но поиск идет. В "Лиза Алерт" призвали беречь близких.

Если вы узнали кого-то из пропавших, позвоните по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в Петербурге искали подростка и нашли через три дня в торговом центре.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер