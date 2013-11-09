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Пропавшего подростка из Кировского района спустя три дня нашли в торговом центре
Сегодня, 17:31
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nadezhda_sib

Пропавшего подростка из Кировского района спустя три дня нашли в торговом центре

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За это время с мальчиком ничего не произошло.

Полиция нашла подростка, который 3 дня назад ушел из дома в Кировском районе и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Ребенка разыскивали.

На прошлой неделе, 23 апреля, в полицию обратилась женщина 1976-го года рождения. Она сообщила о пропаже своего сына. В понедельник 13-летнего школьника удалось найти. Он находился в торгово-развлекательном комплексе в Приморском районе. Несовершеннолетнего доставили в полицию, откуда его передадут матери. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО 

Теги: полиция, розыск
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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