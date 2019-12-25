Две девочки ушли из детсада и пропали во Фрунзенском районе

В поисках участвуют полиция и волонтеры "Лиза Алерт".

В Петербурге ведутся поиски двух шестилетних девочек, которые ушли из детского сада во Фрунзенском районе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

По данным отряда, подруги самостоятельно покинули территорию детсада примерно в 13:00 недалеко от станции метро "Дунайская". Сейчас организована поисковая операция. Добровольцы организовали сбор для участия в поисках сегодня в 16:30 по адресу: Бухарестская улица, 89. Информация о произошедшем уточняется.

Всех, кто видел девочек или что-либо знает об их местонахождении, сообщить по телефону горячей линии отряда "Лиза Алерт" (8-800-700-54-52) или в полицию.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ищут 13-летнего школьника, ушедшего из дома после ссоры с родителями.

Фото: Piter.TV