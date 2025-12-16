Ушли на карьер и исчезли. В Карелии ищут двух маленьких сестер

Девочки ушли из дома 15 июня и до сих не вернулись.

В Петрозаводске полиция разыскивает двух сестер семи и 12 лет. Девочки не пришли домой с прогулки в понедельник, сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

По данным ведомства, сестры вышли на улицу 15 июня около 17:00. Вечером того же дня их видели в микрорайоне Ключевая. Примерно с 20:00 до 21:00 девочки находились на карьере вместе с другими подростками.

В МВД уточнили, что младшая девочка была в желтой футболке и кепке с ушками, также у нее была белая сумка. На старшей сестра была черная кофта, светло-голубые джинсы и светло-синяя джинсовая кепка. С собой она взяла желтую сумку с белым ремнем. Поиски детей продолжаются.

Ранее в Петербурге нашли двух пропавших мальчиков 10 и 12 лет.

Фото: Piter.tv