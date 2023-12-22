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Двух пропавших мальчиков 10 и 12 лет нашли в Петербурге
Сегодня, 8:36
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Двух пропавших мальчиков 10 и 12 лет нашли в Петербурге

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Согласно последней информации, дети были найдены живыми и переданы обратно своим родителям.

В Петербурге были найдены два мальчика 10 и 12 лет, пропавшие в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт".

Напомним, волонтёры начали поиски ребят сразу после сообщения об их пропаже. Согласно последней информации, дети были найдены живыми и переданы обратно своим родителям. Не уточняется, где именно их нашли, но главное, что мальчики теперь в безопасности.

По данным ряда СМИ, дети гуляли с друзьями и направились к заброшенной мясной фабрике, где их и обнаружили.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки в Петербурге пропали восемь несовершеннолетних.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: лизаалерт спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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