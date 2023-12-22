Всем потерявшимся – от 14 до 17 лет.

По данным на 10:00 в среду, 21 февраля, за сутки в Петербурге пропали восемь несовершеннолетних. Об этом пишет 78.ru.

По информации источника, с заявлениями в полицию о пропаже четырех мальчиков и двух девочек обратились родители и воспитатели Центра содействия семейному воспитанию. Всем потерявшимся – от 14 до 17 лет. Пятеро из них состоят на учете в ОДН.

Кроме того, согласно данным, размещенным в группе поискового отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте", 20 февраля в городе пропали два мальчика в возрасте 10 и 12 лет. Позже их, девочку и еще двух мальчиков нашли.

Ранее на Piter.TV: за январь в Петербурге и Ленобласти пропали почти 300 человек.

Фото: ВКонтакте / Поисковой отряд "ЛизаАлерт"