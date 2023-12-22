  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге заработал первый магазин финского бренда одежды Lassie
Сегодня, 21:29
86
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге заработал первый магазин финского бренда одежды Lassie

0 0

Точка открылась в ТРК "Европолис".

В Петербурге 21 февраля открылся первый магазин финского бренда детской одежды Lassie в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) "Европолис" по адресу: Полюстровский проспект, 84. Об этом сообщили в пресс-службе Lassie. 

Ранее фирма являлась дочерней линейкой скандинавской одежды Reima, передает "Ъ-СПб". Работу отдельных торговых точек в Lassie объяснили расширением ассортимента и спросом у российского потребителя. 

Магазин бренда в "Европолисе" занял площадь 144 "квадрата".

Ранее линейка Lassie была небольшой, и ее не хватало на полноценный фирменный магазин, однако сейчас ассортимент сильно расширился и постепенно будет становиться только разнообразнее, а именно это и позволяет существовать монобрендовому магазину.

Пресс-служба Lassie

Ранее мы рассказывали о том, что российские бренды заняли более 80% площадей ТЦ Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: lassie, трк европолис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии